Новые канализационные сети улучшат водоотведение в Горках-10

В Одинцове продолжается строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры. Ход работ на объектах водоснабжения и водоотведения проверил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев. Особое внимание уделили соблюдению сроков и темпам строительства.

В поселке Горки-10 канализационные сети прокладывают методом горизонтально-направленного бурения. На сегодняшний день уложено около 7,8 километра труб из девяти запланированных. Новый трубопровод соединит канализационные насосные станции № 3 и № 12 и улучшит качество водоотведения для 6,2 тысячи жителей. Завершить работы рассчитывают до конца года.

В деревне Подушкино обновляют системы водоснабжения и водоотведения, которыми пользуются 480 человек. Готовность объекта превышает 50%. Сейчас строители прокладывают самотечную канализацию: траншея уже подготовлена, ведется монтаж трубы в футляре. На данный момент уложено 900 метров из 1930 метров трубопровода.

По итогам визита министр поручил ускорить оформление документов, необходимых для корректировки параметров проекта в Подушкино.