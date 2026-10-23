Общественные слушания по очистным сооружениям прошли в Наро-Фоминске

21 октября в Наро-Фоминске прошли общественные слушания по проекту государственной экологической экспертизы «Очистные сооружения г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная». Встреча включала предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Представители проектной организации — ООО «Комплексные проекты в экологии и энергетике» — представили краткий обзор характеристик проектируемых очистных сооружений и ответили на вопросы из зала.

Значительное внимание общественности было уделено мощности очистных сооружений в контексте перспектив развития округа и увеличения числа потребителей. Также возник вопрос об отсутствии в проектной документации расчетов по таким загрязняющим веществам, как нефтепродукты и железо, которые могут поступать на очистные сооружения.

Особую озабоченность вызвал вопрос утилизации иловых отложений, образующихся в процессе функционирования очистных сооружений. Этот вопрос передали для дополнительного рассмотрения администрации Наро-Фоминского городского округа и представителям МУП «Водоканал Наро-Фоминского г. о.».