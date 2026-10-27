Промышленное производство Подмосковья выросло на 3,7% за 8 месяцев

Промышленное производство Подмосковья за январь — август 2026 года увеличилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика также отмечена в розничной торговле и сфере платных услуг. Об этом сообщил министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков.

Индекс промышленного производства в Подмосковье достиг 103,7%, тогда как в целом по России остался на уровне прошлого года. Выпуск продукции в обрабатывающих отраслях региона вырос на 3,7%, а производство электроэнергии, газа и пара увеличилось на 7,9%.

Наиболее заметный рост среди обрабатывающих производств показали выпуск машин и оборудования — на 61,5%, изделий из кожи — на 51,2%, мебели — на 33,9%, лекарственных средств и медицинских материалов — на 31,6%. Производство напитков увеличилось на 5,5%, готовых металлических изделий — на 3,6%, электрооборудования — на 3,3%, пищевых продуктов — на 1,7%.

Объем отгруженных промышленных товаров, работ и услуг за восемь месяцев составил 5,2 триллиона рублей. Это на 7,8% больше, чем за январь — август 2025 года. На обрабатывающие производства пришлось 90,1% от общего объема отгрузки.

Положительная динамика сохраняется и на потребительском рынке. Оборот розничной торговли региона достиг 3,53 трлн рублей, увеличившись на 6,6% за год. Продажи продовольственных товаров выросли на 7%, непродовольственных — на 6,4%.

Объем платных услуг населению составил 839,7 млрд рублей, что на 3,8% превышает прошлогодний показатель. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в гостиничном секторе — 12,5%, транспортных услугах — 7,1% и медицинских — 3,8%.

Среднемесячная заработная плата в Московской области по итогам января — июля достигла 130 тысяч рублей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

На конец августа в регионе насчитывалось 5,2 тысячи зарегистрированных безработных. По сравнению с концом июля их число увеличилось на 3,2%, однако относительно августа прошлого года сократилось на 0,3%.