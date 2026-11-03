360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье выставили на торги еще 199 земельных объектов

    Земельный участок на торгах в Подмосковье
    Фото: Земельный участок на торгах в Подмосковье/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

    В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 199 объектов. Об этом сообщил Комитет по конкурентной политике Московской области.

    Больше всего лотов за неделю с 26 по 30 октября 2026 года появилось в Богородском, Раменском округах и в городском округе Ступино. В заявочной кампании сейчас размещено более 65 лотов в Богородском, более 50 — в Раменском и более 210 — в Ступино.

    Например, в Богородском городском округе можно приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью чуть больше 8 соток в деревне Ивашево. Начальная цена на торгах — 1 183 991,52 рубля.

    С начала 2026 года победителям аукционов уже передали участки. В Богородском округе в аренду — 52 участка, в собственность — 52, в Раменском — 72 и 29 соответственно, в Ступине — 120 и 139.

    Подробнее об объектах можно узнать на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья.

    Читайте также

    Сергея Лукичева избрали главой Балашихи на пятилетний срок

    Промышленное производство Подмосковья выросло на 3,7% за 8 месяцев

    Спортсмены из Подмосковья завоевали золото и серебро на турнире в Абу-Даби

    Еще 4 аварийных дома снесут в Сергиевом Посаде

    г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, 14

    Более 4,8 тысячи аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

    В Подмосковье с начала года закрыли 119 нелегальных шиномонтажей

    Детский сад «Елочка» в Поварове капитально отремонтируют

    Сергей Лукичев официально вступил в должность главы Балашихи

    Детский сад в ЖК «Страна Парковая» в Мытищах достроят в 2027 году

    Коломенский перинатальный центр проведет дни открытых дверей в ноябре

    Лекцию о профессиях в энергетике провели для школьников в Люберцах

    Новые требования к работникам ЖКХ обсудили на круглом столе в Люберцах