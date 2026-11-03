В Подмосковье выставили на торги еще 199 земельных объектов

В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 199 объектов. Об этом сообщил Комитет по конкурентной политике Московской области.

Больше всего лотов за неделю с 26 по 30 октября 2026 года появилось в Богородском, Раменском округах и в городском округе Ступино. В заявочной кампании сейчас размещено более 65 лотов в Богородском, более 50 — в Раменском и более 210 — в Ступино.

Например, в Богородском городском округе можно приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью чуть больше 8 соток в деревне Ивашево. Начальная цена на торгах — 1 183 991,52 рубля.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали участки. В Богородском округе в аренду — 52 участка, в собственность — 52, в Раменском — 72 и 29 соответственно, в Ступине — 120 и 139.

Подробнее об объектах можно узнать на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья.