Темой нового выпуска «Квизтории» станет День битвы при Молодях

В новом выпуске интеллектуального шоу телеканала 360 «Квизтория» встретятся команды юных знатоков из Егорьевска и Орехово-Зуева. Участникам предстоит проверить эрудицию, вспомнить важные события отечественной истории и побороться за победу в интеллектуальном состязании.

Тема игры — День битвы при Молодях. Ребятам предстоит ответить на вопросы об одном из значимых сражений в истории России, проверить свои знания о прошлом страны и выяснить, кто лучше ориентируется в исторических фактах.

За ходом игры будет следить ведущий «Квизтории» Виктор Абрамян. Посмотреть запись шоу можно в социальной сети «ВКонтакте».