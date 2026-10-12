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    Спортсменка из Чехова стала мастером спорта России по боксу

    Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов

    Елизавета Семенова, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Витязь» имени Александра Поветкина, удостоена звания «Мастер спорта России» по боксу. Соответствующий приказ Министерства спорта России опубликован на официальном сайте ведомства.

    Это почетное звание — официальное подтверждение высокого спортивного уровня девушки. Его присваивают, если спортсмен выполнил нормативы Единой всероссийской спортивной классификации на официальных турнирах. Присвоение звания — закономерный итог упорного труда, настойчивости и постоянного стремления Елизаветы к совершенствованию своего мастерства.

    Спортсменка выступает в весовой категории до 81 килограммов и защищает честь муниципалитета на соревнованиях регионального и всероссийского масштаба. В достижении высоких результатов ей помогают тренеры Сергей Прутков и Наталья Мартюхина.

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