Фонтан и качели появятся на площади Партизан в Рузе в 2017 году

В Рузе в следующем году благоустроят площадь Партизан. Там обустроят парковки, входные зоны и новое мощение. Также организуют транспортно-пешеходную схему с маршрутами для автомобилей и пешеходов, проездами и переходами. Об этом сообщили в региональном министерстве благоустройства.