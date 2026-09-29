Фонтан и качели появятся на площади Партизан в Рузе в 2017 году
В Рузе в следующем году благоустроят площадь Партизан. Там обустроят парковки, входные зоны и новое мощение. Также организуют транспортно-пешеходную схему с маршрутами для автомобилей и пешеходов, проездами и переходами. Об этом сообщили в региональном министерстве благоустройства.
Территорию оборудуют малыми архитектурными формами, информационными стендами, урнами и фонтаном. Для освещения установят фонари.
Кроме того, здесь появятся памятник, стела и постаменты для бюстов. Для отдыха установят радиусные качели с диваном из металла и лиственницы, а также скамейки.
Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».