Ветеран войны Михаил Еськин в Солнечногорске отметил 100-летний юбилей

Участнику Великой Отечественной войны и почетному гражданину городского округа Солнечногорск Михаилу Еськину исполнилось 100 лет. Ветеран встретил юбилей в кругу родных и гостей, которые пришли поздравить его с важной датой.

Поздравления от жителей округа передали заместитель главы Солнечногорска Эдуард Машковцев и депутат Совета депутатов, участник специальной военной операции Михаил Каталин. Они пожелали Михаилу Григорьевичу здоровья, бодрости, долголетия и мирного неба.

«Встретил нас бодро, с улыбкой, держится молодцом. Поговорили о жизни, вспомнили службу, обсудили, как меняется Солнечногорск, как идет благоустройство, что еще важно сделать для облика города. Очень ценно слышать мнение человека, который так искренне болеет за родной округ», — отметил Эдуард Машковцев.

Михаила Григорьевича Еськина призвали на военную службу в 1943 году. Он служил на Дальнем Востоке и участвовал в освобождении Кореи.

За службу ветеран награжден орденами «За заслуги в ВС СССР» III степени и «Отечественной войны» II степени, а также медалью «За освобождение Кореи». После окончания войны он продолжил службу в армии и в 1985 году вышел в отставку в звании полковника.

В 2023 году Михаилу Еськину присвоили звание «Почетный гражданин городского округа Солнечногорск» за вклад в нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание молодежи.