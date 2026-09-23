Монтаж навеса над трибунами начали на стадионе «Спартак» в Можайске

Реконструкция стадиона «Спартак» в Можайске продолжается: подрядчик приступил к активному монтажу навеса над зрительскими трибунами. Сейчас выполнено около двух третей запланированного объема работ по установке металлических конструкций.

В Можайском округе продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Основные работы на текущем этапе сосредоточены на создании навеса над зрительскими трибунами.

Металлические конструкции уже доставлены на объект. Специалисты выполняют сборку каркаса, сварочные работы и монтаж элементов непосредственно над зрительскими местами. На сегодняшний день выполнено порядка 2/3 от общего объема работ по этому направлению.

В настоящее время на объекте задействованы 4 единицы специализированной техники и 23 рабочих. Параллельно продолжается прокладка инженерных сетей и устройство ливневой канализации.

После завершения реконструкции стадион «Спартак» станет современным спортивным комплексом. Здесь появятся футбольное поле с подогревом и системой дренажа, легкоатлетические секторы, дополнительные тренировочные площадки и административный корпус с раздевалками, медкабинетом и служебными помещениями.

Трибуны на 1562 места оборудуют навесом. Обновленный стадион сможет принимать соревнования различного уровня — от мероприятий Единой школьной лиги до матчей профессиональных команд.

Работы выполняются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Ход реконструкции контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Проект также вошел в Народную программу «Единой России», сформированную на основе предложений жителей.