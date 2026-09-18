Глава Балашихи Юров и депутат Госдумы Пахомов проголосовали на выборах

В Московской области 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. А в ряде муниципалитетов — Коломне, Химках, Пушкино и Лобне начались выборы местных депутатов. Глава Балашихи Сергей Юров сделал свой выбор на избирательном участке в школе № 18 в деревне Черное.

«Для меня особенно символично, что голосование проходит именно здесь: в этом году школу капитально отремонтировали и открыли после обновления. Сегодня она работает уже как избирательный участок. Все процедуры организованы в штатном режиме, голосование проходит спокойно и в соответствии с нормами закона», — отметил Юров.

Также утром в первый день выборов проголосовал депутат Госдумы Сергей Пахомов, придя на избирательный участок в школу № 14 Сергиева Посада.

«Сделал это первым делом, не откладывая на потом. У каждого из нас есть своя гражданская позиция. Я пришел, потому что будущее моей малой Родины, будущее Подмосковья и всей страны мне не безразлично. За каждым бюллетенем стоит не просто галочка, а реальная жизнь. Это вопросы ЖКХ, строительства, социальной поддержки», — сказал Сергей Пахомов.