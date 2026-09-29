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    Блочно-модульную котельную построят в деревне Кузнецы

    Фото: Алёна Притула

    В деревне Кузнецы в Павлово-Посадском округе завершается подготовка блочно-модульной котельной к запуску. Основные строительные работы уже завершили, а оборудование установили, сообщило РИАМО.

    Специалисты филиала «Мособлводоканала» подключат объект к инженерным сетям, проведут пусконаладку и протестируют оборудование под нагрузкой.

    После подтверждения его надежности новую котельную введут в работу.

    Она заменит действующий источник теплоснабжения. Переключение проведут поэтапно, а до окончания испытаний старая котельная продолжит работать, чтобы обеспечить жителям бесперебойную подачу тепла.

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