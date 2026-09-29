Блочно-модульную котельную построят в деревне Кузнецы
В деревне Кузнецы в Павлово-Посадском округе завершается подготовка блочно-модульной котельной к запуску. Основные строительные работы уже завершили, а оборудование установили, сообщило РИАМО.
Специалисты филиала «Мособлводоканала» подключат объект к инженерным сетям, проведут пусконаладку и протестируют оборудование под нагрузкой.
После подтверждения его надежности новую котельную введут в работу.
Она заменит действующий источник теплоснабжения. Переключение проведут поэтапно, а до окончания испытаний старая котельная продолжит работать, чтобы обеспечить жителям бесперебойную подачу тепла.
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