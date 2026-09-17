Жители Химок приняли участие в дистанционном голосовании

Среди участников онлайн‑голосования — самые разные категории горожан, включая студентов, молодых специалистов, а также пенсионеров, освоивших цифровые сервисы.

«Я лично проголосовал с помощью дистанционного электронного голосования. Очень удобно и быстро. В целом я бы хотел отметить высокий уровень организации выборов в нашем округе. Процедура организована в соответствии с правилами на всех уровнях: от технического оснащения участков до соблюдения законодательных норм», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Заявки на участие принимались до 14 сентября включительно — через личный кабинет на портале «Госуслуги». Те, кто успел оформить заявку, могут проголосовать онлайн в течение всех трех дней выборов — с 18 по 20 сентября. Само голосование проходит на специальной платформе, доступ к которой открывается через «Госуслуги». Система использует шифрование, а анонимность и тайна волеизъявления строго гарантированы.

«Процесс выборов идет абсолютно штатно, спокойно и четко. Видно, что члены избирательной комиссии и наблюдатели работают профессионально, полностью контролируя соблюдение всех законных процедур. Для жителей созданы максимально комфортные и безопасные условия», — рассказал лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Каждый избиратель вправе выбрать наиболее подходящий для себя способ голосования. Для маломобильных граждан, пенсионеров и тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на участок, предусмотрено голосование на дому. Заявление о таком формате можно подать в участковой избирательной комиссии лично или через представителя до 14:00 по местному времени 20 сентября. В назначенное время члены комиссии приедут к избирателю с бюллетенем и переносным ящиком. Для подтверждения личности потребуется предъявить паспорт.

Тем, кто в дни выборов оказался в другом районе области, поможет механизм «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения.

Завершится голосование 20 сентября в 20:00.