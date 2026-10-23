Спортивную площадку обустроят в поселке Деденево в Дмитровском округе

20 октября глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов вместе с заместителями и жителями поселка Деденево провел обход населенного пункта. В ходе встречи были рассмотрены жалобы на запах канализации, качество работы управляющей компании, содержание территории и ремонт подъездов.

Жители нескольких многоквартирных домов на Московском шоссе и Заводской улице обратили внимание главы на запах канализации, который периодически ощущается рядом с домами и в подъездах. Михаил Шувалов поручил «Дмитровскому водоканалу» провести инспекцию коллекторов и выпусков канализации, чтобы установить и устранить причину проблемы.

Также жители высказали претензии к качеству обслуживания со стороны управляющей компании. «Мы уже прекратили деятельность УК „Варта“: все дома, которые она обслуживала, переданы в муниципальную УК. Сейчас работаем с еще одной управляющей компанией, которая недобросовестно исполняет обязанности по содержанию домов. Если ваша УК не исправится, она тоже рискует лишиться лицензии. В нашем округе будут работать только те, кто умеет и хочет честно трудиться», — заявил Михаил Шувалов. Глава округа напомнил жителям о праве сменить управляющую компанию через общее собрание собственников и призвал активнее пользоваться этим правом.

Были озвучены и замечания по содержанию территории. Михаил Шувалов дал поручение МКУ «ЖКХ и благоустройство» и УК «Трудовик» провести более тщательную уборку территории, тротуаров и проездов, а также выполнить опиловку деревьев и кустарника.

Две юные участницы обхода — Наташа и Настя — попросили установить карусель на детской площадке возле дома 11 «а» на Московском шоссе и построить в поселке большую спортивную площадку. «Обязательно сделаем. Карусель установим в течение двух недель, а строительство спортплощадки запланируем на следующий год», — пообещал Михаил Шувалов.

Галина Евгеньевна, проработавшая более 40 лет в Деденевской школе, обратилась с просьбой привести в порядок подъезд в доме № 3 на Заводской улице, где ремонт был выполнен только до второго этажа. Михаил Шувалов осмотрел подъезд и поручил своему заместителю Игорю Крулю включить этот дом в план ремонта подъездов на 2027 год.

«Спасибо, что приехали к нам, выслушали. Уверены, что наши вопросы будут решены, а пожелания исполнены», — поблагодарили главу округа жители поселка Деденево в завершение обхода. Все поступившие замечания и просьбы были запротоколированы и взяты в работу.

«Программа комплексного благоустройства дворовых территорий, начатая по инициативе губернатора Подмосковья, очень востребована — мы и дальше будем активно по ней работать», — подытожил Михаил Шувалов.