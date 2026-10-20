Больница в Люберцах получила новое видеоэндоскопическое оборудование

Технику уже ввели в эксплуатацию в стационарах № 1 и 3, а на базе стационара № 2 (известного как Ухтомская больница) готовится к открытию полноценный эндоскопический центр.

Новейшие технологии позволяют проводить точную диагностику, мгновенно останавливать внутренние кровотечения и выполнять операции без разрезов.

«Мы сможем проводить исследования желудочно-кишечного тракта с выявлением предраковых образований и одномоментно удалять их. Наши доктора уже делают это на базе действующих стационаров, но открытие центра позволит увеличить поток пациентов», — пояснил Юсуп Баудинов.

По словам специалиста, современная медицина позволяет не просто лечить, но и предотвращать развитие рака. В связи с этим врачи напоминают о необходимости регулярных обследований.

«Задача — не просто снизить смертность от онкологических заболеваний, чтобы продлевать жизнь. Сегодня благодаря ранней диагностике и лечению можно фактически предотвратить развитие рака», — отметил Баудинов.

Гастроскопию и колоноскопию рекомендуется проходить регулярно после 40 лет, так как доброкачественные новообразования выявляются у каждого четвертого пациента этой возрастной группы.

Для исследования необходимо направление от лечащего врача.