Благоустройство Привокзальной площади завершат в Луховицах в ноябре

Долгое время этот сквер был проходным местом, через которое люди спешили на общественный транспорт или в город. Сейчас территория обрела современный вид. На площади уложили плитку, установили скамейки, урны, качели, смонтировали декоративное освещение и высадили кусты и деревья, в том числе елку, которую будут украшать к новогодним праздникам.

Совсем скоро здесь появится интерактивный экран. На нем в реальном времени будет отображаться расписание автобусов. Умная система расскажет и о достопримечательностях Луховиц, чтобы гости города знали, куда стоит съездить или сходить.

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Луховиц Анна Сливкова рассказала, что площадь привели в порядок благодаря результатам голосования жителей округа. Этот объект выбрали более 4,8 тысячи человек.

Проект включает в себя благоустройство еще двух территорий. Также преображается площадка у входа в железнодорожный вокзал. Сейчас работы ведутся и на Ярмарочной площади. Там укладывают асфальт, затем будут установлены столы для торговли местной продукцией. Завершить работы по благоустройству всех территорий планируют к середине ноября.