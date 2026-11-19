Десять компаний из Подмосковья представили продукцию покупателям из Азербайджана и провели переговоры о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Бизнес-миссия прошла в Баку 17 и 18 ноября. Ее организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

В делегацию вошли производители из Одинцова, Наро-Фоминска, Сергиева Посада, а также из Химок, Долгопрудного, Чехова и Дзержинского. Компании представляли производство бытовой и строительной химии, биологически активных добавок, средств дезинфекции, пищевую и кондитерскую промышленность, выпуск масел для обработки древесины, торфяных грунтов и удобрений.

В программу вошли двусторонние и многосторонние B2B-встречи с потенциальными покупателями, презентации продукции и обсуждение условий поставок. Переговоры организовали с учетом заранее сформированного списка заинтересованных азербайджанских компаний.