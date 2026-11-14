Администрация Мытищ проверила содержание территории на улице Академика Каргина

«Больших замечаний не было, — прокомментировал результаты мониторинга Алексей Воробьев. — Обратили внимание управляющей компании на мелкие недочеты относительно расклейки объявлений на стендах детских игровых площадок и на опорах освещения. Что касается уборки, то в целом все хорошо. Это подтвердили и жители, с которыми мы пообщались. Кстати, они обратили внимание на то, что некоторые из жильцов не доносят мусор до контейнерной площадки. Но здесь вопрос, скорее, воспитания, ведь от каждого из них по сути тоже зависит состояние двора. У некоторых контейнерных площадок зафиксировали складирование крупногабаритного мусора. С учетом того, что он вывозится не ежедневно, — это нормальная ситуация. Представители управляющей компании пояснили, что такой мусор вывозится в рамках определенного графика».

Выполнение всех поручений взято на контроль.