V международные соревнования по греко-римской борьбе, посвященные образованию прокуратуры Московской области, прошли со 2 по 5 ноября в Мытищах. За награды боролись юноши в возрасте до 16 лет.

Турнир собрал более 280 юных спортсменов из различных регионов России, Белоруссии и Азербайджана. Борцы из Воскресенска продемонстрировали хорошую физическую подготовку и волю к победе, завоевав четыре медали. Серебряными призерами соревнований стали Эльдар Байчекуев, Лаврентий Сабитов и Константин Иринов. Бронзовую награду выиграл Егор Данилов.

Развитие спорта в Подмосковье находится на особом контроле губернатора региона Андрея Воробьева. Создаются все необходимые условия для подготовки спортивного резерва, а борцы из Московской области регулярно добиваются высоких результатов на соревнованиях всероссийского и международного уровня.