Свыше 50 млрд рублей выделят на поддержку бойцов СВО в Подмосковье в 2027 году

В проекте бюджета Московской области на 2027 год предусмотрено более 50 миллиардов рублей на помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Сейчас в регионе действуют 36 дополнительных мер поддержки, сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Одно из приоритетных направлений — восстановление здоровья военнослужащих. Реабилитацию в специализированных центрах Подмосковья уже прошли 3,6 тысячи бойцов.

Наши бойцы могут получить конкретную помощь, сегодня в регионе действуют 36 мер поддержки в дополнение к федеральным — от бесплатного питания и кружков для детей до выплат, юридической и психологической помощи.

Среди региональных льгот — компенсация в размере 500 тысяч рублей вместо земельного участка для отдельных категорий участников СВО и семей погибших. Также предусмотрены освобождение от транспортного налога на автомобили мощностью до 250 лошадиных сил, помощь с газификацией домов и бесплатное зубопротезирование. На стоматологические услуги выделяют до 120 тысяч рублей, а при ранениях челюстно-лицевой области — до миллиона рублей.

«Это также квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий, дополнительные льготы в рамках программы социальной газификации, бесплатное зубопротезирование, льготы по транспортному налогу и широкий комплекс других мер», — добавил Олег Рожнов.

Для бойцов с серьезными ограничениями передвижения, а также семей участников СВО, воспитывающих детей с инвалидностью, действует ежегодная выплата на такси в размере 24 тысяч рублей.

Кроме того, военнослужащим и их близким доступны бесплатные юридические консультации, психологическая помощь, переобучение и содействие в трудоустройстве. Для детей предусмотрены льготы при поступлении в детские сады, бесплатное питание, продленка и отдых.

При этом 18 региональных выплат и льгот можно оформить по одному заявлению.