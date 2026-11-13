ВРИП главы Коломны проверил ряд объектов городской инфраструктуры

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Виктор Верещагин побывал с рабочим визитом сразу на нескольких объектах городской инфраструктуры. В центре внимания была работа социальных учреждений и вопросы, которые волнуют жителей.

В деревне Сычево Виктор Верещагин познакомился со старостой Инной Антоновой. В графике рабочего объезда территории муниципалитета именно эта встреча стояла первой, и не просто так. На повестке дня оказался вопрос транспортной доступности, важный для жителей деревни. Инна Антонова показала руководителю округа новые автобусные павильоны, расположенные недалеко от Сычева. Один установили около месяца назад, второй — спустя еще две недели. Их появления в населенном пункте ждали давно.

Новые павильоны защищают пассажиров от дождя и ветра. Для деревни, где общественный транспорт остается важной связью с городом, их появление особенно актуально. Кроме того, староста обсудила с Виктором Верещагиным вопросы уличного освещения и содержания контейнерных площадок.

Следующим пунктом маршрута стала поликлиника № 2 Коломенской больницы. Главный врач медучреждения Николай Макаров, знакомя руководителя округа с работой подразделения, особое внимание уделил диагностическим возможностям. В этом году поликлиника получила новый аппарат магнитно-резонансной томографии. Кроме того, Виктору Верещагину показали возможности отделения восстановительного лечения, где пациенты получают помощь после перенесенных заболеваний и травм. Одной из наиболее важных тем встречи стала доступность медицинской помощи для жителей.