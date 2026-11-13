ВРИП главы Коломны проверил ряд объектов городской инфраструктуры
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Виктор Верещагин побывал с рабочим визитом сразу на нескольких объектах городской инфраструктуры. В центре внимания была работа социальных учреждений и вопросы, которые волнуют жителей.
В деревне Сычево Виктор Верещагин познакомился со старостой Инной Антоновой. В графике рабочего объезда территории муниципалитета именно эта встреча стояла первой, и не просто так. На повестке дня оказался вопрос транспортной доступности, важный для жителей деревни. Инна Антонова показала руководителю округа новые автобусные павильоны, расположенные недалеко от Сычева. Один установили около месяца назад, второй — спустя еще две недели. Их появления в населенном пункте ждали давно.
Новые павильоны защищают пассажиров от дождя и ветра. Для деревни, где общественный транспорт остается важной связью с городом, их появление особенно актуально. Кроме того, староста обсудила с Виктором Верещагиным вопросы уличного освещения и содержания контейнерных площадок.
Следующим пунктом маршрута стала поликлиника № 2 Коломенской больницы. Главный врач медучреждения Николай Макаров, знакомя руководителя округа с работой подразделения, особое внимание уделил диагностическим возможностям. В этом году поликлиника получила новый аппарат магнитно-резонансной томографии. Кроме того, Виктору Верещагину показали возможности отделения восстановительного лечения, где пациенты получают помощь после перенесенных заболеваний и травм. Одной из наиболее важных тем встречи стала доступность медицинской помощи для жителей.
В микрорайоне Колычево, где проживает порядка 50 тысяч коломенцев, социально значимыми объектами являются бассейн «Атлант» и молодежный центр «Русь». Это точки притяжения для жителей всех возрастов. За 10 лет работы бассейн, построенный по губернаторской программе в 2015 году, стал востребованной спортивной площадкой для молодежи и пожилых людей. В молодежном центре «Русь» Виктору Верещагину рассказали о широкоформатном подходе в работе с посетителями. Здесь организованы клубные объединения, большой популярностью пользуется библиотека, постоянно проходят выставки, фестивали и, конечно, дискотеки.
Совсем рядом с молодежным центром расположена площадка, где идет возведение нового храма в честь Святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Инициаторами строительства стали верующие жители и родственники погибших участников специальной военной операции. Храм будет посвящен памяти защитников Отечества. Сейчас строители завершили бетонирование свода над алтарной частью и приступили к возведению очередного яруса колокольни. По проекту ее высота составит 40 метров.