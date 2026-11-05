Администрация Наро-Фоминска поздравила ветерана Валентину Швец с 97-летием

В Верее Наро-Фоминского округа 4 ноября поздравили с 97-летием Валентину Ивановну Швец. С поздравлениями к юбилярше прибыли представители власти.

Начальник территориального управления Антон Миняев передал Валентине Ивановне поздравления от президента Российской Федерации, а также теплые слова от администрации и территориального управления Верея.

Судьба юбилярши тесно переплетена с историей страны: юность пришлась на годы Великой Отечественной войны. В двенадцать лет она потеряла маму, позже сама прошла через ранение и тяготы военного времени, испытав ужасы плена. Несмотря на тяжелые испытания, она сохранила стойкость, мудрость и любовь к родной земле.

Учитывая состояние здоровья именинницы, встреча прошла в присутствии ее дочери. Ей вручили цветы и памятные подарки, сопроводив их искренними пожеланиями.