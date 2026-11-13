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    В Мытищах к 2030 году построят медцентр на 786 мест

    Фото: Минстрой МО

    В Мытищах на улице Коминтерна продолжают строить новый многофункциональный медицинский центр на 786 койко-мест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

    Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств регионального бюджета. Сейчас на объекте работает около 300 человек и восемь единиц техники.

    Строительство ведется одновременно в пяти блоках: кладут наружные стены и внутренние перегородки, армируют вертикальные конструкции, гидроизолируют подземную часть. Специалисты приступили к демонтажу старой КГС.

    К 2030 году здесь появится медицинский комплекс площадью свыше 110 тысяч квадратных метров. В нем разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, хирургия и травматология, региональный сосудистый центр, родильный дом и консультативно-диагностический центр. Новый медцентр сможет обслуживать более миллиона человек.

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