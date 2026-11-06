Многодетные семьи Подмосковья смогут оформить компенсацию за обучение онлайн

В Подмосковье заработала новая цифровая услуга: многодетные семьи могут оформить компенсацию за обучение ребенка в колледже или техникуме онлайн. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«Мы постарались сделать услугу максимально удобной, чтобы родители не тратили время и не переживали из-за возможных ошибок. Умный сервис „подтянет“ в онлайн-форму данные о детях из Госуслуг или базы Минсоцразвития. Не придется ничего вводить вручную — так быстрее и точно без опечаток. Еще сервис сам подтвердит статус многодетной семьи, проверит, не подавалось уже такое заявление и не назначена ли поддержка. Если есть какие-то нюансы — на экране появится уведомление», — сообщили в ведомстве.

Новая мера поддержки покрывает половину фактически оплаченной стоимости обучения — на каждого ребенка, который учится очно. Получить выплату может один из родителей или законных представителей.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным».

В Мингосуправления добавили, что в услуге реализована возможность дать согласие на обработку персональных данных электронно. Это требуется, если ребенку уже исполнилось 18 лет. Запрос на согласие автоматически появится в его личном кабинете на регпортале — остается только подтвердить его в течение трех дней.