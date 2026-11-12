Спортсменка из Ленинского округа выиграла чемпионат мира по каратэ

Спортсменка из Ленинского округа Диана Проценко выиграла золотую медаль чемпионата мира по всестилевому каратэ. В составе сборной России она стала лучшей в дисциплине «полный контакт» в весовой категории до 65 кг среди женщин.

Международные соревнования проходили с 3 по 9 ноября в Орле. Чемпионат и первенство мира собрали 4027 участников из 31 страны. Спортсмены соревновались в трех группах дисциплин: ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты. Турнир стал седьмым по счету международным соревнованием такого уровня по всестилевому каратэ.

«В Ленинском округе растут талантливые спортсмены, которые добиваются высоких результатов на соревнованиях различного уровня. Мы рады, что наши ребята достойно представляют Подмосковье и Россию на международной спортивной арене. За каждой победой стоят упорные тренировки, труд спортсменов и поддержка наставников. Поэтому мы продолжим уделять внимание развитию спортивной инфраструктуры и поддержке тех, кто выбирает активный образ жизни», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В мае 2026 года Диана Проценко уже становилась чемпионкой России по всестилевому каратэ в дисциплине «полный контакт». Победа на мировом первенстве стала очередным подтверждением высокого уровня подготовки спортсменки и пополнила копилку спортивных достижений Ленинского округа.