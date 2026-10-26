360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковные кикбоксеры завоевали 6 золотых медалей на чемпионате мира

    Фото: Федерация кикбоксинга России

    Спортсмены из Московской области завоевали шесть золотых и одну серебряную медаль на чемпионате мира по кикбоксингу WKF в Картахене (Колумбия). Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Золото выиграли Маргарита Пучкова (поинтфайтинг, до 50 кг, СШОР по единоборствам, Красногорск), Анна Черняева (лоу-кик, до 50 кг, Долгопрудный), Никита Морозов (поинтфайтинг, до 63 кг, СШОР по единоборствам, Красногорск), Ростислав Варнавский (К-1, до 71 кг, Мытищи), Иван Овсиенко (поинтфайтинг, до 84 кг, СШОР по единоборствам, Истра) и Андрей Черняев (кик-лайт, свыше 80 кг, ветераны, Долгопрудный). Серебро завоевал Михаил Харюк (лоу-кик, до 54 кг, Истра).

    Чемпионат мира по кикбоксингу WKF собрал 1316 спортсменов из 35 стран. Впервые за пять лет российская команда выступила на чемпионате мира с флагом и гимном страны.

    Читайте также

    Очистные сооружения мощностью 50 тысяч кубометров в сутки модернизируют в Дубне

    Футболисты из Лобни стали призерами первенства Московской области

    В Долгопрудном отремонтируют поликлинику на улице Павлова

    Команда из Подмосковья победила в конкурсе «Лучший спасатель — 2026»

    Студенты из Чехова победили во всероссийской игре «МЫ — побратиМЫ»

    Тендер на благоустройство Советской и Почтовой улиц объявили в Солнечногорске

    Осенние виды парка в Солнечногорске

    Мострансавто выставило на торги 26 списанных автобусов

    Подмосковный врач Баданян дала советы по самообследованию молочных желез

    Новое оборудование для эндоскопии поступило в больницу в Чехове

    Новое здание художественной школы открыли в Коломне

    В Подмосковье впервые пройдет акция «Ночь в ДК»

    Воробьев: техноколледж запустят в индустриальном парке «Титан» в 2027 году