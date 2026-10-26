Подмосковные кикбоксеры завоевали 6 золотых медалей на чемпионате мира

Спортсмены из Московской области завоевали шесть золотых и одну серебряную медаль на чемпионате мира по кикбоксингу WKF в Картахене (Колумбия). Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золото выиграли Маргарита Пучкова (поинтфайтинг, до 50 кг, СШОР по единоборствам, Красногорск), Анна Черняева (лоу-кик, до 50 кг, Долгопрудный), Никита Морозов (поинтфайтинг, до 63 кг, СШОР по единоборствам, Красногорск), Ростислав Варнавский (К-1, до 71 кг, Мытищи), Иван Овсиенко (поинтфайтинг, до 84 кг, СШОР по единоборствам, Истра) и Андрей Черняев (кик-лайт, свыше 80 кг, ветераны, Долгопрудный). Серебро завоевал Михаил Харюк (лоу-кик, до 54 кг, Истра).

Чемпионат мира по кикбоксингу WKF собрал 1316 спортсменов из 35 стран. Впервые за пять лет российская команда выступила на чемпионате мира с флагом и гимном страны.