Воробьев: техноколледж запустят в индустриальном парке «Титан» в 2027 году

Техноколледж на территории индустриального парка «Титан» в Ленинском округе планируют открыть 1 сентября 2027 года. Студенты смогут осваивать программирование, робототехнику и работу с автоматизированными производственными линиями, а после обучения — претендовать на вакансии в компаниях, расположенных рядом. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал во время «Прямого разговора» с жителями на 360.ru.

Колледж разместят в окружении действующих предприятий, выпускающих роботов и автоматизированное оборудование. В одном из помещений оборудуют опытный участок с производственными линиями и робототехническими комплексами, чтобы учащиеся могли отрабатывать навыки на практике.

«Там будут и автоматизированные линии, и программирование, и роботы. Ребята смогут там и обучаться, и буквально за стенкой их ждут, готовы предложить достойную зарплату и самореализацию», — подчеркнул Воробьев.

По словам губернатора, значительную часть учебного времени планируют отвести практическим занятиям. Подготовка будет ориентирована на современные производственные технологии, программирование и работу со сложным оборудованием.

«Мы к этому очень серьезно готовимся. Сейчас приехали из Китая, где были в подобном колледже технологии и инноваций. Там ребята обладают компетенциями и нарасхват с хорошей зарплатой. И они не прекращают учиться. Дальше — прямая дорога получить высшее образование, уже имея навыки. Поэтому мы сделаем все, чтобы каждый ребенок, который прошел через техноколледж, имел хорошие перспективы», — сказал Воробьев.

Техноколледж станет одним из более чем 40 колледжей Московской области. Его планируют сделать экспериментальной площадкой для подготовки специалистов, необходимых высокотехнологичным производствам.