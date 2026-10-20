Футболисты из Лобни стали призерами первенства Московской области

Межмуниципальное первенство по футболу среди детских команд завершилось в Подмосковье. Заключительная игра турнира прошла на стадионе «Труд» в Лобне19 октября.

Воспитанники школы «Академия спорта» 2017 года рождения играли с соперниками на год старше. По итогам сезона лобненские футболисты завоевали бронзовую медаль. За весь турнир команда провела 17 матчей, одержав победу в 12 из них. Лучшим бомбардиром признан Платон Заболотский, на счету которого 29 мячей.

Глава Лобни Анна Кротова и председатель совета депутатов Владимир Букин поздравили команду и тренера Эдуарда Зимарина с отличным результатом в сезоне.

Кроме того, руководитель муниципалитета оценила ремонт раздевалок на стадионе, где недавно обновили душевые, систему вентиляции и помещения для переодевания. «Теперь ребятам комфортно не только на поле, но и после тренировок и матчей. Продолжим создавать условия для будущих спортивных побед», — отметила Анна Кротова.