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    Команда из Подмосковья победила в конкурсе «Лучший спасатель — 2026»

    Фото: КК Волоколамский филиал отделение №2

    Специалисты 203-й и 336-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» в составе команды Волоколамского филиала Красногорского колледжа победили на конкурсе профессионального мастерства «Лучший спасатель — 2026». Соревнование прошло в Дмитрове.

    Начальник 203-й пожарно-спасательной части Владислав Макеев пояснил, что в команду вошли студенты колледжа и молодые работники противопожарно-спасательной службы, совмещающие работу и учебу. По его словам, участники успешно преодолели два сложнейших испытания: аварийно-спасательные работы в замкнутом пространстве, включая спасение из коллекторного колодца, и работы в завалах с лабиринтом препятствий.

    «Студенты проявили настоящий командный дух, целеустремленность, хладнокровие и выдержку, что позволило им продемонстрировать высокий уровень подготовки и заслужить звание лучших», — заключил Макеев.

    Накануне соревнований специалисты ПСЧ-203 провели мастер-класс и продемонстрировали оснащение спецавтомобиля для оказания первой помощи и выполнения аварийно-спасательных работ.

    Конкурс посвящен памяти Георгия Гаманцева. Он окончил Дмитровский техникум по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», был призером Национального чемпионата «Молодые профессионалы — 2022» по компетенции «Спасательные работы», а в мае 2024 года погиб в Белгородской области, прикрыв собой товарища.

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