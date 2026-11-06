Подмосковные и донецкие школьники встретились в рамках телемоста

В Клину в преддверии Дня народного единства ученики гимназии имени В. И. Танеева встретились с ребятами из Гимназии Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники программы «Орлята России» объединились в рамках межрегионального телемоста, который собрал 60 школьников. Встреча позволила ребятам познакомиться, узнать больше о жизни друг друга и поделиться тем, что объединяет их из разных регионов.

Юные орлята рассказали о традициях своих гимназий, представили направления деятельности в рамках программы «Орлята России» и обсудили идеи для будущих совместных проектов. По данным пресс-службы, такие встречи помогают почувствовать общность истории, культуры и духовных ценностей народов России, а главное — увидеть, что расстояние не мешает дружбе и сотрудничеству.

Телемост состоялся при участии Министерства образования Московской области, Центра социально-педагогического сопровождения КУРО, ФГБУ «Росдетцентр» и гимназии имени В. И. Танеева. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.