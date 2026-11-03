Всероссийский турнир по греко-римской борьбе прошел в Люберцах

Для участников соревнования стали возможностью не только побороться за медали, но и выполнить норматив для присвоения спортивного разряда, в том числе кандидата в мастера спорта.

Турнир носит имя Николая Шмакова — заслуженного мастера спорта, чемпиона мира 1965 года в тяжелом весе. Он долгое время жил и тренировался в Люберцах. Соревнования в его память стали спортивной традицией и уже в 33-й раз объединили борцов со всей страны.

Турнир продолжался три дня. За это время участники провели десятки схваток, а в финальных поединках определились сильнейшие борцы в 12 весовых категориях. Для одних эти соревнования стали очередной ступенью в спортивной карьере, а для других — возможностью заявить о себе на всероссийском уровне.