Команда «Жемчужины Балашихи» выиграла бронзу на чемпионате по цигуну
Участницы проекта «Активное долголетие» из Балашихи успешно дебютировали на соревнованиях по оздоровительному цигуну, доказав, что регулярные тренировки помогают добиваться высоких результатов в любом возрасте. Коллектив «Жемчужины Балашихи» занял третье место на Открытом чемпионате по оздоровительному цигуну, прошедшем 17 октября в рамках международного фестиваля «Легенды кунг-фу — 2026», сообщили в РИАМО.
На турнире спортсменки представили комплекс «Ба Дуань Цзин» («Восемь отрезов парчи»). По словам инструктора Всероссийской федерации цигун Елены Блохиной, конкуренция была серьезной: соперниками стали в том числе опытные профессиональные наставники.
«Среди участников были профессиональные инструкторы, у которых стаж практики в разы больше, чем у нашей команды. То, что „Жемчужины“ с первого раза попали в призеры, — большая победа. Я уверена, что это не последний их турнир», — отметила тренер.
Бронзовыми призерами стали девять жительниц Балашихи: Марина Астапова, Татьяна Федотова, Людмила Углова, Елена Бондаренко, Любовь Некрасова, Ольга Козлова, Марина Патрикеева, Любовь Савельева и Наталия Колесникова.
Особую роль в выступлении сыграла согласованность движений.
«Мы много работали над тем, чтобы двигаться как единое целое и попадать в музыку. На соревнованиях было особенно непросто: тренер судил, с нами не было наставника, нужно было строго держаться в линии. Мы справились и поняли, какой ценный опыт приобрели», — рассказала участница команды Любовь Некрасова.
Елена Блохина пояснила, что «Ба Дуань Цзин» — древняя оздоровительная практика, история которой, по ее словам, насчитывает более пяти тысяч лет. Комплекс направлен на работу с энергетическими меридианами и, как считает тренер, благотворно влияет на внутренние органы.
«Когда мы выполняем эти движения, происходит энергетическое наполнение сердца, легких, желудка, почек. Это не просто гимнастика — это система, которая помогает телу сохранять легкость и силу», — подчеркнула она.
Сейчас «Жемчужины Балашихи» готовятся к онлайн-турниру федерации в декабре. Команда намерена выступить в двух дисциплинах: с освоенным комплексом «Ба Дуань Цзин» и с новой практикой «Шесть целебных звуков» («Людзи Цзе»), основанной на звуковых вибрациях.
В планах спортсменок — продолжать совершенствовать технику и участвовать в новых соревнованиях. Федерация также рассматривает возможность проведения отдельных состязаний для участников «Активного долголетия» в рамках международных турниров.