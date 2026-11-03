Спортивные и развлекательные мероприятия пройдут в парке Солнечногорска

С 3 по 8 ноября городской парк культуры и отдыха Солнечногорска станет площадкой для проведения развлекательных и спортивных мероприятий в рамках проекта «Осень в Подмосковье». Для детей и взрослых подготовили программу с интеллектуальными играми и физическими активностями, посетить которые можно бесплатно.

Гостей ждут показ видеороликов, посвященных Дню народного единства, и квиз. Для юных посетителей организуют игроград, а поклонники активного отдыха смогут присоединиться к занятиям по зумбе, беговой и круговой тренировкам.

«Здесь, среди знакомых аллей, найдется занятие для всей семьи: можно узнать больше об истории, разделить радость творчества и игр или выйти навстречу бодрости и движению. Каждый день дарит новые поводы провести его интересно. Приходите — будет познавательно, активно и по-осеннему душевно», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Ознакомиться с подробным расписанием и узнать об изменениях в программе жители смогут на информационных афишах непосредственно в парке, а также в официальном канале в МАКС и на сайте.