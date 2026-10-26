Работников автотранспорта поздравили с праздником в Павловском Посаде

Мероприятие провели в преддверии Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Первый заместитель главы округа Сергей Балашов вручил награды сотрудникам «Павлово-Посадского пассажирского автотранспортного предприятия».

Павлово-Посадская производственная база — мощное современное предприятие. Каждый день его сотрудники выходят на маршруты, чтобы жители округа могли вовремя добраться до работы, учебы или дома. За цифрами в отчетах и расписанием автобусов стоит огромный труд водителей, диспетчеров, механиков и ремонтников.

Автопарк предприятия насчитывает 109 комфортных автобусов. Сотрудники обслуживают 34 маршрута протяженностью более 1400 километров. Ежедневно совершается почти 1700 рейсов, перевозится до 34 тысяч пассажиров. Главная гордость базы — коллектив численностью более 350 человек: водители, ремонтники, диспетчеры.

Коллектив «Павлово-Посадского пассажирского автотранспортного предприятия» по праву считается опорой транспортной системы округа. Его сотрудники ежедневно обеспечивают бесперебойную и безопасную перевозку пассажиров, проявляя высокий профессионализм и ответственность.