Подмосковные футболистки завоевали серебро первенства России

Сборная Московской области по футболу среди девушек не старше 17 лет заняла второе место на первенстве России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Финальный турнир проходил с 16 по 26 октября в Новороссийске. Подмосковную команду составили воспитанницы Спортивного училища №5 (Егорьевск) под руководством тренера Юрия Савина.

На групповом этапе команда одержала победы во всех четырех матчах и заняла первое место. В полуфинале подмосковные футболистки, уступая по ходу встречи сборной Краснодарского края со счетом 0:2, вырвали победу — 3:2.

В финале соперницами стали футболистки из Санкт-Петербурга. Основное время завершилось вничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались петербурженки — 6:5.

Лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира признали представительницу сборной Московской области Татьяну Кукаеву.

Первенство России по футболу среди девушек до 17 лет прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».