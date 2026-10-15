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    Первые сделки с недвижимостью с использованием биометрии совершили в Подмосковье

    С июля текущего года россияне могут оформлять регистрационные действия с недвижимостью с использованием Единой биометрической системы. В Подмосковье уже прошли первые процедуры по новой технологии, сообщили в региональном управлении Росреестра.

    Механизм позволяет дистанционно оформлять куплю-продажу, ипотеку и аренду. Для подтверждения личности участников используется биометрия, а документы обязательно подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

    После регистрации уведомления поступают в личные кабинеты пользователей на сайте госуслуг.

    Зарегистрировать биометрические данные можно в МФЦ, банковских центрах обслуживания или через приложение «Госуслуги Биометрия». Информация хранится в зашифрованном виде.

    «Регистрация по биометрии — это новый этап цифровизации рынка недвижимости», — отметил заместитель руководителя подмосковного управления Росреестра Павел Иванов.

    По его словам, новая технология повышает доступность госуслуг и защищает имущественные права граждан.

    Подробнее об электронных сервисах можно узнать на сайте rosreestr.gov.ru или в личном кабинете правообладателя.

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