Фестиваль «Папа может!» прошел в Дмитровском округе

Организаторами стали администрация Дмитровского округа, местное отделение партии «Единая Россия» и акушерское отделение Дмитровской больницы. Участники осваивали навыки ухода за малышом: учились пеленать, успокаивать колыбельной и поддерживать маму после рождения ребенка.

Программа совместила встречи с врачами и практические задания. Специалисты Дмитровского роддома Михаил Цурцумия, Сирануш Эдилян и Оксана Кокорина рассказали о помощи будущим родителям, заботе о малыше и поддержке женщины. Гости смогли задать вопросы и обсудить то, что волнует их перед пополнением в семье.

Затем папы попробовали свои силы в пеленании куклы-малыша, вспоминали потешки и колыбельные. На дополнительной площадке желающие испытали симулятор схваток.

«Участие папы складывается из ежедневных дел: успокоить малыша, дать маме отдохнуть, разобраться вместе в новом для семьи вопросе. Хорошо, что на фестивале мужчины могли попробовать себя в уходе за ребенком и поговорить с врачами. Такая подготовка помогает будущим родителям чувствовать себя увереннее и лучше понимать друг друга», — отметил глава округа Михаил Шувалов.

Победителям конкурса вручили сертификаты в магазин «Детский мир» на 5, 3 и 2 тысячи рублей. Среди участников также разыграли сертификаты на сопровождение родов, посещение бассейна, массового катания и театра, подарки от местных предприятий.

Поддержку будущие и молодые родители могут получить и после фестиваля. В Дмитровском округе работает проект «Мама в ресурсе»: на сайте собрана информация о медицинской помощи, мерах поддержки и полезных сервисах для семей. А в чате Дмитровского роддома в МАХ можно задать вопросы специалистам и пообщаться с другими мамами.