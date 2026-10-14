Замглавы Химок провел встречу с жителями дома № 4 на улице Победы

На встрече обсудили ремонт кровли здания дома № 4 на улице Победы. В диалоге участвовали представители администрации округа, Фонда капитального ремонта Московской области, управляющей компании, а также сами жильцы.

В рамках обсуждения прошел осмотр дома. Во встрече приняли участие исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Подмосковья Олег Алешин, замглавы округа Юрий Андреев, генеральный директор компании «Жилищник г. о. Химки» Татьяна Нагорнева и уполномоченный представитель главы округа Олег Шашахметов.

Специалисты ответили на вопросы жителей и наметили ближайшие шаги. В ближайшие дни администрация и управляющая компания проведут обследование дома, зафиксируют имеющиеся дефекты и сформируют план дополнительных мероприятий.

Контроль за ходом работ и регулярная обратная связь с жильцами будут обеспечены на всех этапах.