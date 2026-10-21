Более 100 коз на ферме под Талдомом прошли ветеринарную проверку

В крестьянском хозяйстве «Надежда» в Талдоме проверили состояние более 100 коз и условия их содержания. Специалисты местной ветеринарной станции взяли у всех животных кровь для исследования на бруцеллез и провели аллергическую диагностику на туберкулез. По итогам обследования поголовье признали здоровым, а нарушений санитарных требований не обнаружили.

В Минсельхозе Подмосковья сообщили, что Госветслужба регулярно проверяет животноводческие хозяйства региона. Такой контроль помогает отслеживать здоровье животных, следить за распространением инфекций и обеспечивать безопасность продукции.

В ведомстве также напомнили, что молоко и другие продукты животного и растительного происхождения стоит приобретать в официальных торговых точках — например, на рынках и ярмарках. Перед продажей товары там проходят ветеринарный контроль. При необходимости покупатель может попросить у продавца сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции.

Адреса ярмарок Подмосковья, а также сведения об их графике и режиме работы доступны на региональном портале «Мой АПК».