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    Подмосковные бобслеисты выиграли 6 медалей на Кубке России

    Фото: Федерация бобслея МО

    Спортсмены из Московской области завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали на Кубке России по бобслею. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Соревнования проходили с 1 по 6 ноября в Сочи. Золото в соревнованиях двухместных экипажей среди мужчин завоевали Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. Также подмосковные бобслеисты стали победителями в составе экипажа-четверки в командном зачете: квартет Московской области представляли Гайтюкевич, Лаптев, Павел Травкин и Александр Ефимов.

    Серебряные медали завоевали Степан Дубинко, Даниил Кулешов, Данила Курилина и Владислав Скулин в соревнованиях мужских четверок, а также Нина Клименко и Снежана Трофимец в соревнованиях женских двоек. Бронзу взяли Дубинко и Скулин в двухместных экипажах. Трофимец также стала бронзовым призером в соревнованиях монобобов среди женщин — для спортсменки это первая медаль в качестве пилота.

    Сборная Московской области, сформированная из представителей Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, завоевала ровно половину медалей Кубка России. Теперь у бобслеистов региона на национальном уровне есть медали во всех четырех видах бобслея.

    Кубок России по бобслею прошел на санно-бобслейной трассе в Сочи в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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