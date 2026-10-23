Новое оборудование для эндоскопии поступило в Ногинскую больницу

Ногинскую больницу оснастили новым медицинском оборудованием: эндовидеоларингоскопом для трудной интубации и бронхофиброскопом с осветителем и отсасывателем. Современную технологичную медтехнику передали в учреждение здравоохранения на Комсомольской улице.

Эндовидеоларингоскоп предназначен для проведения интубации трахеи в сложных клинических случаях, когда стандартная методика затруднена. Бронхофиброскоп позволяет врачам детально осматривать дыхательные пути, выявлять патологии на ранних стадиях и проводить диагностические манипуляции с высокой точностью. Оборудование оснащено современными цифровыми технологиями, обеспечивающими высокое качество визуализации, и имеет функцию записи процесса исследования.

Медтехника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

«Современное эндоскопическое оборудование дает возможность повысить качество диагностики, что особенно важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, а также выполнять малоинвазивные операции, способствующие более быстрому восстановлению пациентов. С начала года в больницы региона поступила 231 единица такой медтехники на сумму более 2 миллиардов рублей», — рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.