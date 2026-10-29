Жители Подольска смогут пройти бесплатный онкоскрининг 31 октября

В субботу, 31 октября, Центр амбулаторной онкологической помощи Подольской областной клинической больницы проводит День открытых дверей. Жители смогут пройти первый этап диспансеризации и выполнить комплексный онкоскрининг без предварительной записи, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Программа обследования включает анкетирование, антропометрию (рост, вес, объем талии), измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиограмму, забор крови для анализа и консультацию терапевта.

В рамках онкологического поиска специалисты проведут дерматоскопию кожных новообразований, возьмут кровь на онкомаркеры ПСА и СА-125, анализ кала на скрытую кровь и мазок на онкоцитологию. При наличии показаний и по направлению онколога участники смогут сразу пройти УЗИ молочных желез, рентген легких или записаться на плановую маммографию.

«Чем раньше выявлен рак и начато лечение, тем выше шансы на жизнь. Именно поэтому в Центре амбулаторной онкологической помощи мы ежемесячно проводим для всех желающих бесплатный скрининг», — рассказал заведующий центром Сергей Нифатов.

Мероприятие пройдет с 9:00 до 14:00 по адресу: городской округ Подольск, посёлок Кузнечики, Парковый проезд, дом 9, корпус 1. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (достаточно фотографии). Для точности лабораторных показателей приходить на исследования рекомендуется натощак.