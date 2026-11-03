Церемония возложения цветов у братской могилы прошла в Наро‑Фоминске

3 ноября в детском парке на улице Калинина у Братской могилы на Аллее Героев состоялась торжественная церемония возложения цветов, приуроченная ко Дню народного единства. В мероприятии приняли участие жители города, представители ветеранских организаций, молодежь, а также официальные лица — председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов и начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

К гранитным плитам участники возложили гвоздики и розы как символ памяти и благодарности защитникам Отечества. Собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания.

В своих выступлениях представители власти и общественности подчеркнули важность сохранения исторической памяти. «Пока мы приходим к таким местам, пока мы помним имена и лица — никто не забыт и ничто не забыто. Наше единство строится на прочном фундаменте истории», — отметили они.

Наро-Фоминск носит почетное звание «Город воинской славы». Подобные церемонии являются не только данью уважения героям прошлого, но и важным элементом патриотического воспитания подрастающего поколения.