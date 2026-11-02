Регоператор Ногинского кластера провел уроки для студентов Щелковского колледжа

Команда регионального оператора Ногинского кластера провела серию занятий по экологическому просвещению для студентов третьего структурного подразделения Щелковского колледжа. Учащиеся обсудили проблему образования отходов, ответственное потребление природных ресурсов и принципы переработки мусора.

Специалисты объяснили, как устроена система сортировки отходов и почему раздельное накопление и переработка имеют большое значение. Во время занятий студенты отрабатывали навыки сортировки, делились собственными экологическими привычками и рассказывали, какие решения помогают им бережнее относиться к окружающей среде.

По итогам встреч учащиеся узнали, как пользоваться городской инфраструктурой раздельного сбора отходов «Два Бака» и «Мегабак», а также разобрались, какие виды вторсырья можно сдавать в соответствующие пункты.

Практические занятия помогают закреплять полученные знания и применять их в повседневной жизни.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе становится больше жителей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении собственных инициатив. Среди приоритетных направлений работы остается экологическое просвещение как молодежи, так и взрослого населения.