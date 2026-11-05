Концерт ко Дню народного единства прошел в Можайске

Открыл концерт народный коллектив «Духовой оркестр». Ведущая напомнила зрителям, что Россия — это не только огромная территория, но прежде всего общая история, культура и судьба людей разных национальностей, которых объединяют любовь к Родине и уважение друг к другу.

Василий Овчинников отметил, что для Можайска День народного единства имеет особое, глубоко символичное значение: город исторически был щитом на пути к Москве, а князь Дмитрий Пожарский принимал непосредственное участие в защите города в один из самых напряженных моментов Смутного времени.

«Мы гордимся тем, что Можайск — город воинской славы — был, есть и будет на страже Москвы. Желаю всем мира, согласия, крепкого здоровья и уверенности в будущем. Пусть в каждом доме царит добро, а наша страна остается единой», — подчеркнул он.

В концертной программе приняли участие ансамбль народного танца «Калинка», хор «Голоса времени», хореографический коллектив «Наследие», народный коллектив театр балета «Грация», солисты Екатерина Захарова, Анастасия Аверкина, Денис Протасевич, Андрей Кривомазов, а также студия барабанщиков.

Прозвучали песни и танцы, отражающие многообразие культур народов России. Особое внимание уделили теме единства и памяти защитников Отечества — со сцены прозвучали слова поддержки в адрес военнослужащих.