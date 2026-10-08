Команда подмосковной станции скорой помощи выиграла на «Лиге здоровья»

На стадионе «Вымпел» в Королеве завершился третий ежегодный турнир по мини-футболу среди медицинских организаций Подмосковья «Лига здоровья». В соревнованиях участвовали 20 команд, которые разыграли награды в трех дивизионах, а главный кубок достался сборной Московской областной станции скорой медицинской помощи.

В бронзовой лиге первое место заняла Видновская клиническая больница, второй стала Лотошинская больница. Лучшим снайпером дивизиона признали Алексея Сысоева из Лотошинской больницы, вратарем — Сергея Комракова, а игроком — Артема Халатяна, оба представляют Видновскую больницу.

В серебряном дивизионе третью строчку заняла Дубненская больница, вторую — Коломенская. Победу одержала Одинцовская больница. Индивидуальные награды получили Абдул Патахов Магомед из МОНИКИ как лучший бомбардир, Алексей Маноцков из Одинцовской больницы как лучший вратарь и Абдулатип Хункеров из Раменской больницы как лучший игрок.

В золотой лиге бронзовые медали завоевала Королевская клиническая больница, серебро досталось Орехово-Зуевской больнице. Чемпионом стала команда Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Лучшим бомбардиром всего турнира признали Владислава Тарлыкова из Королевской клинической больницы. Награду лучшего вратаря получил Никита Рябков из Орехово-Зуевской больницы. Руслан Шахтаев из Московской областной станции скорой медицинской помощи стал лучшим игроком «Лиги здоровья-2026».

Участников соревнований поздравили заместитель председателя Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Веселова, президент Ассоциации врачей-любителей футбола Геннадий Войчишин, управляющий директор дирекции по работе с клиентами Банка ВТБ Элла Такиуллина, депутат Совета депутатов г. о. Королев Любовь Кошкина и председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Королева Игорь Бакун.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и памятные подарки. Церемония награждения прошла под аплодисменты команд-участников.