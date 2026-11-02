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    Подмосковная фигуристка Яметова взяла серебро на этапе Гран-при в Красноярске

    Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

    Фигуристка из Химок Вероника Яметова завоевала серебряную медаль на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    В женском одиночном катании Яметова, представляющая училище олимпийского резерва № 3 в Химках, набрала 213,45 балла. Это седьмое серебро Гран-при в ее карьере. Золото и бронзу на этапе завоевали спортсменки из Москвы.

    Ранее бронзовые медали в танцах на льду выиграли Полина Тихонова и Матвей Лысов из училища олимпийского резерва № 3 в Химках.

    Еще одна подмосковная фигуристка Любовь Рубцова из того же училища заняла седьмое место. Она исполнила сложный комплекс прыжковых элементов: тройной лутц, ойлер, тройной сальхов и двойной аксель.

    Этап юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию прошел в Красноярске в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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