Подмосковная фигуристка Яметова взяла серебро на этапе Гран-при в Красноярске

Фигуристка из Химок Вероника Яметова завоевала серебряную медаль на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В женском одиночном катании Яметова, представляющая училище олимпийского резерва № 3 в Химках, набрала 213,45 балла. Это седьмое серебро Гран-при в ее карьере. Золото и бронзу на этапе завоевали спортсменки из Москвы.

Ранее бронзовые медали в танцах на льду выиграли Полина Тихонова и Матвей Лысов из училища олимпийского резерва № 3 в Химках.

Еще одна подмосковная фигуристка Любовь Рубцова из того же училища заняла седьмое место. Она исполнила сложный комплекс прыжковых элементов: тройной лутц, ойлер, тройной сальхов и двойной аксель.

Этап юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию прошел в Красноярске в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».