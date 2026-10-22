Кадеты из Солнечногорска стали призерами международного слета в Санкт-Петербурге

Команда Радумльского кадетского лицея из Солнечногорска стала победителем XIV Международного слета кадет России и ближнего зарубежья «Кадетское содружество» в Санкт-Петербурге. Поздравления с первым местом воспитанники приняли от главы городского округа Константина Михалькова.

Добиться такого результата ребятам помогли основательная подготовка, дисциплина, умение действовать сообща и твердый характер. Отдельную благодарность глава выразил наставникам, участвующим в воспитании кадет.

«От всей души поздравляю наших ребят и их наставников с заслуженной победой! Гордимся вами. Желаю не останавливаться на достигнутом, уверенно идти к новым целям и всегда оставаться достойными своей страны и родного Солнечногорска», — сказал Константин Михальков.

Участникам предстояло проявить себя в интеллектуальных состязаниях, спортивных соревнованиях и выполнении военно-прикладных заданий. Успешное прохождение этих испытаний принесло лицеистам международное признание их подготовки.

Состязания дополнила обширная программа патриотических мероприятий, посвященных военной истории России. Воспитанники посетили Пискаревское мемориальное кладбище, где отдали дань памяти защитникам и жителям блокадного Ленинграда, а затем познакомились с ведущими военными учебными заведениями Санкт-Петербурга.