Школьники Чехова и Серпухова сразились в интеллектуальной игре «Квизтория»

В очередном выпуске шоу «Квизтория» за победу боролись школьники из муниципального округа Чехов и городского округа Серпухов. Они проверили свои знания о том, какие народные промыслы прославили Подмосковье, как создавались традиционные изделия ручной работы, и какие игрушки радовали детей задолго до появления современных гаджетов.

Посмотреть полный выпуск интерректуальной игры можно в социальной сети «Вконтакте».