Танцевальный клуб из Серпухова стал призером межрегионального конкурса

Коллектив исторического бального танца и танцевальных миниатюр «Гармония» принял участие в XII Воскресенском открытом конкурсе самодеятельного народного творчества «Рио-Рита». Мероприятие прошло 24 октября.

В конкурсе приняли участие представители из 19 городов Московской области и Москвы, всего прозвучало 35 конкурсных номеров. Танцоры из Серпухова выступили в четырех номинациях, представили 11 танцев и завоевали девять призовых дипломов.

Основная группа клуба взяла «Гран-при» за постановку «Либертанго». Лауреатом первой степени стал номер «Вальс родных просторов», еще одна первая степень — у квартета за танцевальную постановку «Сердца четырех».

Лауреатом второй степени признан «Вальс очарование» в номинации для руководителей и коллективов.

Дополнительно группа «Позитив» получила два диплома лауреата второй степени, а группа «Ностальжи» стала лауреатом первой степени и получила сразу два диплома третьей степени.

Руководители клуба — Валерий Ступин и Ирина Гороховская-Зепс. Организаторы поздравили коллектив с победами и пожелали процветания и новых триумфов.