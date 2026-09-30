Платформу для обучения геоаналитике разработали в университете в Дубне

Работники кафедры геоинформатики Института системного анализа и управления университета «Дубна» создали тренажерный комплекс «Геопрактикум». О внедрении новой образовательной платформы в учебный процесс рассказали в учреждении.

Разработка объединяет геоинформационные системы, веб-технологии и пространственный анализ для подготовки специалистов по направлениям «Геоаналитика» и «Цифровые двойники». Вуз уже интегрировал комплекс в обучение, превратив его в полноценную лабораторию для работы с данными.

Инструмент позволяет автоматизировать сбор информации из сети, интегрировать базы данных, строить тепловые карты и выявлять скрытые закономерности городской среды. С его помощью можно анализировать рынок недвижимости, оценивать доступность инфраструктуры или плотность застройки.

«Геоинформационные системы, технологии искусственного интеллекта, методы системного анализа позволяют создавать цифровые двойники городов, промышленных объектов и природных территорий. Учебно-тренажерный комплекс „Геопрактикум“ — это отличный пример инструмента, с помощью которого студенты смогут освоить современные приемы геоаналитики, получить необходимые навыки работы с пространственными данными и применить их при реализации собственных исследовательских проектов», — подчеркнула научный руководитель ИСАУ, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН Евгения Черемисина.